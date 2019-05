Brief met verdachte inhoud bij Paleis van Justitie in Den Bosch was niet gevaarlijk

In de postkamer van het Paleis van Justitie in Den Bosch kwam vrijdagochtend een brief met verdachte inhoud aan. Daarop mochten de vijftien medewerkers die zich daar bevonden, de postkamer tijdelijk niet verlaten.

Het poststuk werd veiliggesteld voor onderzoek.

Inhoud van de brief

Rond halfdrie maakte de politie bekend dat de brief geen gevaarlijke inhoud had. "De medewerkers zijn weer aan het werk. De recherche onderzoekt waar de brief vandaan komt. Die wordt forensisch onderzocht", laat een woordvoerder weten. "Wij doe geen mededelingen over de inhoud van de brief of aan wie die gericht was."