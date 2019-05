Brabantia krijgt koninklijke beloning voor honderd jaar huishoudelijke producten

De fabrikant begon in 1919 in Aalst-Waalre als Van Elderen & Co. Tijn van Elderen, de huidige directeur, maakt deel uit van de vierde generatie. Hij kreeg de koninklijke toekenning uit handen van commissaris van de koning, Wim van de Donk. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Evoluon in Eindhoven, waar driehonderd gasten op af waren gekomen.

'Predicaat is een bekroning'

Van Elderen: “Het is een voorrecht voor onze familie om het predicaat koninklijk te mogen voeren. Het is een bekroning op honderd jaar vakmanschap en ondernemerschap van mijn vader, opa, overgrootvader en ooms.” Brabantia’s topman roemde uiteraard ook alle mensen die vandaag de dag bij zijn bedrijf werken.

Brabantia wil zijn klanten eveneens laten meedelen in de feestvreugde. Vanwege het jubileum komt het met een gelimiteerd aantal van de Bo Touch Bin. Deze moderne prullenbak - met drie uitneembare binnenemmers – werd in 2017 geïntroduceerd en valt enorm in de smaak.