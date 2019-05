Ernstig gewonde Pool gevonden, politie zit met veel vraagtekens

Agenten hebben donderdagnacht in Eindhoven een man gevonden, die diverse, ernstige steekwonden had opgelopen. Ook maakte hij een warrige indruk.

Het bleek te gaan om een Pool van 31, die met andere arbeidsmigranten woont in een huis in Best. Woensdagavond nog, was de man in de buurt van het NH Hotel in Best door de politie aan de tand gevoeld na een melding van overlast.

Het slachtoffer werd rond half vier aangetroffen op de Matterhorn in Eindhoven. Hij stak een onsamenhangend verhaal af en kon zich niet legitimeren. De politie weet niet op welke plek en wanneer de Pool is gestoken. Mogelijk is dit enkele dagen geleden al gebeurd.



Niet levensgevaarlijk gewond

De man is niet levensgevaarlijk gewond en ligt in een ziekenhuis. De politie hoopt meer van hem te horen wanneer zijn toestand is verbeterd.