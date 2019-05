Ernstige gewonde Pool gevonden, politie zit met veel vraagtekens

EINDHOVEN -

Agenten hebben donderdagnacht in Eindhoven een man gevonden, die diverse, ernstige steekwonden heeft opgelopen. Ook maakte hij een warrige indruk. Het bleek te gaan om een Pool van 31, die met andere arbeidsmigranten woont in een huis in Best. Woensdagavond nog, was de man in de buurt van het NH Hotel in Best door de politie aan de tand gevoeld na een melding van overlast.