Hónderden automobilisten met smartphone achter het stuur op de bon geslingerd

In vijf dagen tijd zijn in Oost-Brabant zeshonderd automobilisten bekeurd vanwege het gebruik van hun mobiele telefoon in de auto.

Net als in april vond de controle ook deze keer plaats vanuit een bus en dit blijkt een zeer effectieve aanpak te zijn, aldus de politie. Omdat je hoog zit, kun je beter in de auto's kijken en bijvoorbeeld ook vrachtwagenchauffeurs controleren. De actie heeft geresulteerd in bijna zeshonderd bekeuringen in vijf dagen tijd.

Ook bumperklevers op de bon

Hoewel het vooral om het gebruik van de smartphone ging, had de politie het vizier ook op andere verkeersovertreders gericht. Zoals bumperklevers, bestuurders die rechts inhaalden of juist onnodig links bleven rijden en snelheidsovertreders en bestuurders die een inhaalverbod of een doorgetrokken streep negeerden. Bestuurders met een onverzekerde of te laat gekeurde auto en bestuurders die zich niet hadden gehouden aan de regels voor het vervoeren van lading overtraden, werden ook op de bon geslingerd.

Na Oost-Brabant is West-Brabant aan de beurt



De politie laat weten dat de focus de komende weken vooral zal liggen op West-Brabant en Zeeland. Ze hopen met de acties vooral te bereiken dat automobilisten zich bewust worden van de gevaren die het gebruik van een smartphone achter het stuur met zich meebrengt. Voor henzelf én andere weggebruikers.

