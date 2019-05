Man laat penis zien aan willekeurige voorbijgangers in Heeze

De man liet meerdere keren zijn broek zakken in omgeving Muggenberg. (Archieffoto)

HEEZE -

Een man van ongeveer 25 jaar heeft donderdagavond tot drie keer toe zijn broek laten zakken en aan verschillende voorbijgangers zijn penis laten zien. Dit gebeurde in Heeze in de omgeving Muggenberg. De politie is op zoek naar de schennispleger.