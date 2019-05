Aangereden vrouw (79) wil spijtbrief van bestuurder niet accepteren: ‘Hij liet mij voor dood achter'

Het was maandagavond 29 april om elf uur toen de vrouw met haar rollator de Hamdijk overstak. Een automobilist raakte haar op het voetpad en reed, zonder zich om het slachtoffer te bekommeren, door. De vrouw brak haar heupen en ze had een breuk in haar oogkas.

Spijtbetuiging

Vanuit het hele land leven mensen met de 79-jarige vrouw mee. Ze kreeg vrijdag in het ziekenhuis maar liefst 320 beterschapskaartjes overhandigd. Bij de politie lag nog een brief van de bestuurder van de auto. Hij meldde zich bij de politie nadat Opsporing Verzocht een compositietekening van de dader had laten zien.

“Die brief hebben we niet geaccepteerd”, zegt Anette stellig. “Ik heb begrepen dat het een heel lange spijtbetuiging is, maar mijn moeder wil niks horen of zien van diegene. Ze zegt: ‘Die heeft mij voor dood achtergelaten’.”

Volgens de advocaat van de man keerde zijn cliënt na het ongeluk terug naar de plek van het ongeluk en was hij in totale paniek. Anette denkt echter dat de bestuurder de brief alleen maar gestuurd heeft omdat hij dan strafvermindering kan krijgen. “En daar ga ik niet aan meewerken.”

‘Zij hebben haar leven gered’

“Het is een heel groot wonder dat het nu zo goed met haar gaat. Als de hulpverleners niet op tijd waren geweest, had ze de aanrijding misschien niet overleefd”, zegt Anette in het ziekenhuis. “Na 2,5 week heeft ze al twaalf meter gelopen. Het is ongekend. Ze heeft zoveel kracht en doorzettingsvermogen dat ze hier gewoon bovenop gaat komen.”

Vlak na de aanrijding hebben voorbijgangers zich om de vrouw ontfermd en snel 112 gebeld. Ze zijn al bij haar in het ziekenhuis geweest. “Het was een mooi moment dat ze elkaar zagen. Je kunt niet in woorden uitdrukken hoe dankbaar je ze bent. Aan hen heb je het leven van je moeder te danken.”