Man die 28-jarige fietser doodreed in Breda is taxichauffeur

De bestuurder van de auto is aangehouden. (Foto: Perry Roovers)

BREDA -

De man die vrijdagnacht om het leven kwam nadat hij werd aangereden door een automobilist in Breda is een 28-jarige man uit Etten-Leur. De man die hem aanreed, is een 21-jarige taxichauffeur uit Oosterhout. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend.