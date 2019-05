'We mogen van geluk spreken dat er geen gewonden zijn gevallen of erger', brand verwoest auto Grave

Aan het Touwslagerserf in Grave ging vrijdagnacht een auto in vlammen op. Het vuur werd rond kwart voor drie ontdekt. Volgens de politie had het veel erger kunnen aflopen. De auto stond namelijk vlakbij een huis.

"We mogen van geluk spreken dat er geen gewonden zijn gevallen of zelfs erger”, laat een woordvoerder van de recherche weten. De auto zou eigendom zijn van een vrouw van wie al eerder een auto in vlammen opging.

Nu bleef de schade beperkt tot deze verwoeste auto, een auto met brandschade en een gesmolten stroomverdeelkast. Op basis van een eerste onderzoek gaat de politie er vanuit dat de brand opzettelijk is veroorzaakt.

Vaker raak

Het was de laatste maanden vaker raak in Grave. Eind februari gingen auto's Achter de Marstal in vlammen op en raakte de gevel van een huis beschadigd. Twee weken daarvoor verwoestte een brand twee auto’s en een bestelbus verwoest bij de kruising van de Ruyllaan met de Chamilylaan en in oktober vorig jaar brandden er vier auto’s uit aan de Trompetterstraat.

“Hoewel de frequentie van de branden laag is, sluiten wij een verband niet uit", laat een woordvoerder van de recherche weten. "Het is voor ons onderzoek daarom erg belangrijk om in het bezit te komen van camerabeelden of foto’s die vlak na de brand zijn gemaakt. Veel buurtbewoners hebben namelijk iets meekregen van de brand op het Touwslagerserf. Misschien zijn er interessante video’s of foto’s gemaakt.”