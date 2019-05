Ontslagen docente wees goede antwoorden aan tijdens examen Duits: 'Maar het is echt een lieve vrouw'

“Mijn examen Duits ging eigenlijk wel oké. Het was niet extreem moeilijk”, vertelt Hannah. In de ruimte waren twee surveillerende docenten aanwezig. Een docent zat voorin en de andere liep rond.

'Ik was verbaasd'

Hannah: "Tijdens het rondlopen wees ze het goede antwoord aan of ze fluisterde het antwoord. Ook bij mij. Zonder dat ik haar aankeek of iets vroeg. Ik was verbaasd. Het overviel me. Aan de ene kant is het chill om een goed antwoord te hebben. Aan de andere kant weet je dat het gaat uitkomen en het zeker consequenties zal hebben.”

Ook bij Milou hielp ze mee 'Ze ging allemaal antwoorden geven opeens. Toen ging ik om mij heen kijken en dacht ik: 'Dit is niet echt normaal'. Het was niet echt nodig dat ze mij hielp. Maar bij sommige vragen loop je wel eens vast, dan is een beetje hulp wel fijn."

Opnieuw

Na afloop van het examen was de helpende docente het gesprek van de dag. “Meerdere leerlingen hadden de goede antwoorden gekregen.” Hoe de signalen uiteindelijk bij de schoolleiding terecht zijn gekomen weet ze niet. “Toen ik woensdag thuiskwam had de school al gebeld dat we ons examen Duits opnieuw moesten maken.”

“Heel boos en een klotegevoel”, vat Hannah haar eerste reactie samen. “Ik heb er niet om gevraagd. Het goede antwoord werd gewoon gegeven.” Over de docente wil ze niet al te veel kwijt. “Het is echt een lieve vrouw. Misschien wilde ze graag dat we allemaal zouden slagen.”

Oefenen

Hannah moet nu een maand wachten voordat ze haar examen Duits opnieuw mag maken. “Mijn hele vriendengroep krijgt de uitslag op 12 juni, terwijl ik dan nog twee weken op de uitslag moet wachten.” De leerlinge heeft besloten zich er niet meer druk over te maken. “Ik heb de situatie geaccepteerd. Ik ga de komende weken maar wat extra oefenen, zodat de stof niet wegzakt.”