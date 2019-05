Producer Wouter Hardy: 'Arcade' is echt mijn kindje

Op een elektrische deelstep die je veel in Tel Aviv ziet, komt producer Wouter Hardy uit Boxtel aan op het strand. Hij oogt ontspannen. Toch is het deze dag, zaterdag, een spannende dag voor hem. Duncan Laurence staat die avond in de finale van het Eurovisie Songfestival met het liedje dat Wouter en Duncan samen maakten. ''Arcade is echt mijn kindje.''

''Natuurlijk is het ook vooral het kindje van Duncan Laurence'', zegt Wouter Hardy er meteen achteraan. De producer uit Boxtel werkte samen met Duncan twee jaar aan 'Arcade'.

Hij had nooit gedacht dat ze aan een nummer werkten dat misschien wel het songfestival gaat winnen. ''We hadden een heel ander plan. Na het belletje van Ilse (de Lange, red.) is dat compleet van tafel geveegd en moesten we andere plannen maken. En nu staan we hier.''

LEES OOK: Brabantse songfestivalfans in Tel Aviv krijgen nog steeds kippenvel van 'Arcade'



'Moeilijk te bevatten'

Dan komt er een zucht bij Wouter Hardy. Hij kan niet geloven wat er allemaal gebeurt. 'Arcade' staat al maanden op nummer 1 bij de bookmakers. En ook in Tel Aviv is er gekte rond het nummer. ''Het is moeilijk te bevatten. De commotie en de aandacht. Het is fantastisch dat één liedje dit teweeg kan brengen. Daar ben ik heel trots op.''

Maar ook Hardy weet dat er nog niks gewonnen is. ''Het is ook een beetje eng. Als we dadelijk niet winnen, dan roept iedereen dat het niet klopt.'' Maar het klopt dan wel. De koppositie bij de bookmakers zegt alleen dat mensen denken dat hij gaat winnen. Niet dat mensen op Duncan gaan stemmen.

'Grote kans'

Maar Nederland maakt natuurlijk een grote kans op de winst. 'Arcade' hoort, ook volgens Hardy, bij de beste nummers deze editie. ''Wat nu de top-5 is, dus Nederland, Australië, Zwitserland, Zweden en Italië, is ook mijn top-5.

Duncan zingt het beste. Dat ziet iedereen, dat hoort iedereen. Hij draagt het helemaal. Hoe hij alles op zich neemt. Hoe hij zichzelf blijft. Dat is heel knap. Daar heb ik veel respect voor.''

Springplank

Niet winnen, is jammer maar geen drama, vindt Hardy. ''Dan gaan we gewoon door. Het is een prachtige ervaring. Het kan alleen maar een springplank voor Duncan zijn.'' Er zijn al plannen voor na het Eurovisie Songfestival. ''Er liggen een hoop dingen uit de tijd dat we met 'Arcade' bezig waren. We gaan kijken wat er uitgebracht wordt. Maar eerst dit.''

Eerst dus de finale. En misschien wel winst. Je weet natuurlijk je nooit van tevoren hoe je reageert. ''Ja, ik denk dat ik begin te janken, ofzo. Ik weet het niet. Die hele 'vibe' hier is al fijn. Als het gebeurt, als je wint, ben je zo blij. Ik laat het dan maar gewoon gebeuren.''