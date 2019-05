Jaaaaaaaaaaaaaa, Duncan doet het! Hij wint het Eurovisie Songfestival

"Dit is voor groots dromen. En dit is voor muziek op de eerste plaats, altijd", zei de kersverse winnaar. “Dit is echt een droom die uitkomt. Het is fantastisch dat zoveel mensen in Europa en daarbuiten ‘Arcade’ in hun hart hebben gesloten. Ik ben heel dankbaar voor de kans die ik heb gekregen en ik kan niet wachten om Europa muzikaal te gaan veroveren met mijn muziek.”

Door de nieuwe puntentelling bleef het tot het einde toe spannend. Eerst werden de punten van de vakjury's bekendgemaakt. Nederland stond met 231 punten op plek drie. Bij het bekendmaken van de thuisstemmen, ging het uiteindelijk tussen Nederland en Zweden. De televoters gaven de oud-student van de Rockacademie in Tilburg 261 punten. Genoeg voor de winst.

Duncan was zaterdagavond in Tel Aviv als twaalfde aan de beurt. Zijn optreden was sterk, iedere noot was raak. Op social media waren de meeste mensen lovend, maar er waren ook wat kritische opmerkingen. In de peilingen werd de strijd ietsjes spannender: Nederland zakte wat. Achter Duncan vochten Australië, Zwitserland en Italië een pittige strijd uit. Maar de afstand bleef hoe dan ook groot. Nederland was de duidelijke nummer 1.

Dat vond het publiek ook. Ze stemden massaal op Duncan. Een avond eerder had hij de vakjury ook al overtuigd van zijn kwaliteiten. Ook daar harkte hij de punten binnen. Het was een goede basis voor de overwinning.

Droogte voorbij

De laatste Nederlandse winnende inzending zong 'Is het lang geleden?' Ja, het was heel lang geleden. Tikketak gingen uren, hoelang zou het duren? Tikketikketak en toen bim bam bom. De tijd was om. Met de winst van Duncan Laurence is er een einde gekomen aan de droogte van 44 jaar. We zijn eindelijk weer nummer 1 in Eurovisieland. Dingedong heeft een opvolger, namelijk 'Arcade'.