Een lichtgevende sprookjesjurk, limousine en Ferrari: Doret (8) krijgt extravagante communie

Het was een opvallende stoet die zondagochtend in alle vroegte door Tilburg trok. Wie niet beter wist zou denken dat het om een huwelijk ging. Maar niets was minder waar. De Tilburgse Doret was met haar familie onderweg naar de Geradus Majellakerk om daar haar allereerste communie te ondergaan.

Carte blanche

Misschien wel het belangrijkste onderdeel van de communieviering was de jurk. Van de twee moeders van Doret kreeg ontwerpster Mandy van de Mortel carte blanche. En dat was terug te zien in de details: honderden glitters, bloemetjes, vele lagen tule, beweegbare engelenvleugels en zelfs lampjes. Niets ontbrak.

"Het was fantastisch om deze jurk te maken. Ik heb echt alles uit de kast gehaald", vertelt de Valkenswaardse glunderend. Drie weken lang werkte ze aan het bijzondere project. "In overleg met haar moeders heb ik er onzichtbare lichtjes in verwerkt. Bij de opening van het feest zet ik die aan en laat Doret voor het eerst de vleugels zien. Dat wordt een heel speciale verrassing voor alle genodigden."

Tussen de 1.000 en 10.000 euro

Al jaren is Mandy gespecialiseerd in extravagante communie, bruids- en gelegenheidskleding en accessoires. Met haar bedrijf Coyote Couture timmert ze flink aan de weg. Dat er veel tijd en energie gestopt wordt in haar jurken, is wel duidelijk. Over de prijs van de jurken heeft de couture designer, zoals ze zichzelf noemt, het liever niet. "Het hangt heel erg af van het soort jurk. Het komt neer op een bedrag tussen de duizend en tienduizend euro. Hoe groter, hoe duurder."

Voor de familie is de communie een ontzettend belangrijk en emotioneel moment. Mandy is daarom heel dankbaar dat ze zo vaak onderdeel mag zijn van zo'n dag. "Je bouwt zo'n mooie band op met die kinderen en hun families. Dat maakt het voor mij ook emotioneel. Ik schiet regelmatig vol", lacht ze.

Onderdeel van de familie

De achtjarige Doret is supertrots op haar jurk. Het allermooiste onderdeel vindt ze de engelenvleugels. Het wordt een heel spannende dag voor Doret en haar moeders, Kim van de Gevel en Peet Hoevenaar. Het stel is Mandy eeuwig dankbaar. "Ze heeft gouden handen en een goud karakter. Het is een superlieve meid", aldus Peet. "We hebben Mandy gewoon heel graag bij ons", vult Kim aan.

Mandy heeft in de nacht van zaterdag op zondag zelfs bij de twee dames gelogeerd, omdat ze anders van een communie Roosendaal terug naar Valkenswaard terug moest. Om Doret op tijd klaar te maken, moest de ontwerpster alweer om acht uur paraat staan.

"Het is eigenlijk niet te omschrijven wat dat met je doet", vertelt Mandy met tranen in haar ogen. "Het respect, de liefde die je krijgt.. Mij kun je niet gelukkiger maken."