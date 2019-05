Duncan Laurence wordt sowieso gehuldigd in Hellevoetsluis, Tilburg denkt er nog even over na

Dat songfestivalwinnaar Duncan Laurence wordt gehuldigd is zeker. De vraag is alleen waar dat overal zal zijn. De gemeente Hellevoetsluis heeft al toegezegd Duncan te gaan huldigen, de gemeente Tilburg laat weten nog niet zover te zijn maar er al wel over na te denken.

"Wij zijn nog aan het nagloeien van de roes", laat een woordvoerster van de gemeente Tilburg zondag weten. "Maar maandag weten wij meer."

Zeker in Hellevoetsluis

De gemeente Hellevoetsluis gaat Laurence sowieso huldigen. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk, aldus een woordvoerder van de gemeente Hellevoetsluis zondag.

"Natuurlijk gaan we iets doen, dit is hartstikke bijzonder", stelt de gemeente. De details van de huldiging worden de komende dagen besproken. "Over in welke vorm we hem eren en wanneer moeten we nog nadenken."

Studie in Tilburg

Duncan Laurence kwam ter wereld in Spijkenisse, maar groeide op in Hellevoetsluis. Zaterdagavond won de 25-jarige zanger het Eurovisie Songfestival met zijn nummer Arcade, dat hij schreef tijdens zijn studie in Tilburg. Sinds kort woont hij in Amersfoort. Die gemeente heeft "op dit moment" nog geen plannen om de songfestivalwinst van haar inwoner te vieren.

Zondagmiddag komt Duncan Laurence met de bokaal terug naar Nederland. Aan het einde van de middag landt hij op Schiphol.