Heldenonthaal voor Songfestival-winnaar Duncan Laurence op Schiphol

Het was een drukte van jewelste op Schiphol. Heel veel pers, tig camera's en honderden mensen stonden Duncan op te wachten.

Donut

Duncan had nog geen idee wat er op hem af zou komen in Nederland zei hij tijdens de persconferentie op Schiphol. "Af en toe kreeg ik een appje van familie over de gekte. Dat er een donut en een hamburger naar me vernoemd waren. Ik laat het allemaal over me heen komen."

De puntentelling was volgens de zanger zo spannend dat hij er bijna misselijk van werd. "Het slot van de puntentelling, dat ik alleen nog met Zweden over was, ga ik nooit vergeten. Ze wisten de spanning goed op te voeren."

Felicitaties

Het feestje is zaterdagavond nog lang doorgegaan in Tel Aviv. Duncan lag pas rond 5.00 uur in bed, maar hij voelde zich zondag weer hartstikke fit. De kersverse winnaar beseft nog niet helemaal dat hij songfestivalgeschiedenis heeft geschreven. "Dat is nog niet ingedaald."

Duncan heeft al veel felicitaties ontvangen. Het telefoontje van premier Mark Rutte vond hij erg bijzonder. Ook de tweet van de koning en koningin maakten indruk bij de zanger.

Winnaar

Duncan Laurence won zaterdagavond met zijn 'Arcade' het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv en verzekert Nederland daarmee nu al van een finaleplek in 2020. Meer dan 4,4 miljoen Nederlanders zagen hoe hij na 44 jaar weer de winst voor ons kleine landje in de wacht sleepte.

