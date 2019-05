LIVE: RKC Waalwijk verdiend op voorsprong tegen Excelsior

RKC Waalwijk gaat zondagmiddag verder in de jacht op een plek in de Eredivisie. De Waalwijkers nemen het in de halve finales van de play-offs op tegen Excelsior. Omroep Brabant houdt de hoogtepunten live voor je bij.

Tussenstand RKC Waalwijk - Excelsior: 1-0

1-0: Mario Bilate (53.)



RKC kwam fel uit de startblokken en was gevaarlijk via Hansson, Gaari (zijnet) en vooral Spierings, die op aangeven van Seys rakelings over het Rotterdamse doel schoot. Vlak daarna lieten ook Tahiri, Bilate en opnieuw Hansson het na om de thuisploeg op voorsprong te zetten. Na een halfuur werd een inzet van Bilate zelfs van de lijn gehaald. Excelsior liet RKC vlak voor rust nog bijna betalen voor al die gemiste kansen, maar Omarsson zag zijn kopbal over het doel van Etienne Vaessen vliegen.

Kort na de hervatting kreeg de thuisploeg wel loon naar werken. Spits Mario Bilate verscheen vrij voor het doel en rondde keurig af.

LEES OOK: Enorme ontlading in Waalwijk na stunt van RKC: 'Vandaag een groot feest, zeker weten'