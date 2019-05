'Hebben we waanzinnig gedaan': Hockeysters HC Den Bosch naar finale om Nederlandse titel

Frédérique Matla kroonde zich in het derde kwart tot matchwinner met een rake sleeppush. SCHC had het eerste duel donderdag met 1-0 gewonnen, maar moest zaterdag met 3-0 buigen voor de Nederlandse recordkampioen.

LEES OOK: Even wennen: hockeyvrouwen Den Bosch ineens onder grote druk in strijd om landstitel



Zuur

"Donderdag was even zuur, maar wij zijn geen team dat niet met tegenslagen kan omgaan. Ik heb de afgelopen dagen ook aan de jonkies uitgelegd dat het niet de regel is dat wij in twee wedstrijden winnen. Dat is misschien de laatste vijf jaar zo geweest, maar dat is de uitzondering. De regel is dat de play-offs spannend zijn en drie wedstrijden duren. Wij beheersen dat. Als wij als Den Bosch met de rug tegen de muur komen te staan, zijn we op ons best. Dat hebben we de afgelopen jaren bewezen. En dit weekend weer", zei Lidewij Welten tegen Hockey.nl.

"De over-mijn-lijk-mentaliteit zit in ons DNA. Over mijn lijk dat jullie die goal gaan maken, over mijn lijk dat jullie naar de finale gaan. Dat hadden wij donderdag niet. Dat mogen we onszelf kwalijk nemen. Aan de andere kant hebben we het in ons eigen stadion, voor ons eigen publiek, rechtgezet."

Trots

In een seizoen waarin de sportieve prestaties niet vanzelfsprekend zijn - Europees haalde Den Bosch niet de finale - is de finale van de play-offs een prima resultaat, weet coach Raoul Ehren. "We hebben echt wel een tikkie gehad na die Europa Cup. En donderdag was het voor driekwart van de speelsters voor het eerst dat ze een play-off-wedstrijd verloren. Dan is het de kunst om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Niet in paniek te raken. We moeten doen waar we goed in zijn. Uiteindelijk maakt Stichtsche in drie wedstrijden slechts een goal. Dat hebben wij waanzinnig gedaan."

In de finale speelt Den Bosch tegen Amsterdam, dat won van het Eindhovense Oranje-Rood.