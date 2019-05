Kersverse ouders uit Boxtel noemen hun pasgeboren zoontje Duncan

De vliezen braken tijdens de eerste halve finale, toen Australië optrad. Het jongetje werd in de nacht van vrijdag op zaterdag kort na middernacht geboren in het Jeroen Bosch ziekenhuis. Het gaat goed met moeder en kind en zondag mochten ze naar huis. De tijd dat het jonge gezin in het ziekenhuis was, hebben ze het Songfestival gekeken en is er veel over gesproken.

Begon als grapje

Het stel is niet mega-fan, maar liefhebbers zijn ze wel van het Songfestival. “We kijken ieder jaar. Het valt nu toevallig samen.” Er werd de afgelopen dagen door de ouders wel gegrapt over de naam. Nadat bekend werd dat Duncan had gewonnen, hebben ze zijn naam alsnog toegevoegd. Dat vertelt het stel aan de krant.