Water stroomde tijdens wolkbreuk naar binnen bij huis van Kevin: 'Alles is kapot, ik kan wel janken'

Hij woont pas sinds februari met zijn gezin in de Pastoor Attendorenstraat, maar nu al is ‘alles kapot’. “Ik wil dit nooit meer meemaken”, vertelt Kevin. Hij ging zondag even slapen en werd rond zeven uur weer wakker. “Het ging ineens flink tekeer. Op een gegeven moment liep het water via de achterdeur naar binnen in de aanbouw. Ik denk dat er wel twintig centimeter water stond.”

'Dweilen met de kraan open'

Kevin probeerde het water tegen te houden met handdoeken. “Maar dat is dweilen met de kraan open”, zegt hij. De brandweer moest er uiteindelijk aan te pas komen om het water weg te pompen. “Wat nu over is, is vier centimeter water en alles is kapot.”

Pas nadat het water in de aanbouw weggepompt was, kwamen ze erachter dat dit niet de enige ruimte was die blank stond. Ook de hele schuur bleek vol te staan met water. “Alle planten die we vorige week gekocht hebben zijn kapot, de waterpijpen, noem maar op”, gaat Kevin verder. “Ik heb geen idee hoe hoog de schade gaat zijn, maar ik gok tussen de 2000 en 3000 euro.”

'Ik kan wel janken'

“Dit was geen normale regenbui. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt. Mijn vrouw kon niet eens thuiskomen. Ze heeft haar auto een kilometer verderop moeten parkeren en ze moest op haar blote voeten naar huis lopen, zo’n drama was het.”

Kevin heeft vandaag een vrije dag genomen om alle rotzooi op te ruimen. “Gelukkig komen mijn vrienden straks langs om te helpen, maar ik kan wel janken dat alles er straks uit moet.”

De wolkbreuk zorgde vooral in het centrum van Gemert voor problemen. Meerdere straten stonden blank en bij diverse huizen stroomde het water naar binnen.