Mental Theo maakt beukversie van Duncan's songfestivalhit Arcade

Mental Theo is kampioen opkloppen van muziek, ook al is de stof nog niet neergedaald. Het effect van dit opzwepertje moet je vooral zelf ervaren.



Voor wie de nodige beats kan waarderen is hier de volledige versie van Mental Theo. "Je kunt je afvragen of je niet van zo'n nummer af moet blijven, of dat ik wel erg snel een stuiter Arcade eruit heb gegooid, maar ik wilde de eerste zijn. Er zitten nu tig producers in de studio die ook hun eigen remix aan het maken zijn. En mijn scène zit er gewoon op te wachten."

Zondag probeerde Mental Theo zijn opgepompte versie van Duncans Arcade uit op een festival. "Normaal gaan mensen springen als ze het gaaf vinden, maar deze keer gingen alle mobieltjes de lucht in om het op te nemen. Dat vond ik erg bijzonder. Ik werk nu trouwens aan een nog betere versie. Die gaat maandagavond online."

Accordeon

Tom van Aarle is muziekleraar en speelt ook voor publiek op zijn accordeon. Ook hij studeerde af aan de Rockacademie in Tilburg net als Duncan. Een dag voordat duidelijk zou worden dat Duncan songfestivalgeschiedenis zou schrijven voor Nederland, borrelde het bij Tom. "Om zes uur 's avonds had ik een idee, een paar uur later stond het op video."

Verschillende media pikten Toms versie op, net als Dumpert. "Daar was ik wel een beetje huiverig voor, maar de reacties bleven voor mij vrij positief. Ik heb al eerder Dumpert gehaald met mijn accordeonversie van Metallica. Ik wil zo graag de accordeon uit de stoffige hoek halen."