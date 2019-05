GGzE niet verantwoordelijk voor dood van 29-jarige Janneke

De GGz in Eindhoven is vrijgesproken van schuld aan de dood van de 29-jarige patiënte Janneke. Dat heeft de rechtbank van Den Bosch maandag besloten. Nabestaanden daagden de instelling omdat personeel onder te grote werkdruk moest werken, met een fatale afloop tot gevolg.

De rechter zei 'dat Janneke is overleden door nalatigheid van het verplegend en medisch personeel. "Janneke had doorverwezen moeten worden voor nader onderzoek. Dan had ze meer kans gehad, maar de instelling voldeed aan alle normen en mocht er dan ook vanuit gaan dat de zorg goed was", aldus de rechter.

De 29-jarige Janneke overleed in 2013. Dat zou volgens onderzoekers mede het gevolg zijn van Clozapine, een medicijn waar ze overgevoelig voor was. Dat middel zou toegediend zijn door een arts in opleiding die over het hoofd zag dat het middel bij Janneke ongewenste bijwerkingen had.

De onervaren arts en haar begeleider werden eerder al door het medisch tuchtcollege op de vingers getikt. Maar justitie vindt dat de instelling GGzE ook schuldig is aan haar dood, omdat de fouten van het tweetal het gevolg zijn van onderbezetting, hoge werkdruk, slechte overdrachten en verslaglegging. Ook zouden signalen van de familie van Janneke dat het niet goed met haar ging door de GGzE zijn genegeerd. De patiënt werd volgens justitie aan haar lot over gelaten.

De rechtbank oordeelde echter dat de GGzE niet verantwoordelijk is voor haar dood, maar wel de medewerkers. "Wellicht hadden anderen moeten worden aangesproken."

De GGzE heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt in de communicatie met de familie, maar ontkent dat er sprake was van onderbezetting. De advocaat van de GGzE wees er tijdens de zitting op dat Janneke een moeilijke patiënt was die vaak behandeling tegenwerkte. De familie was erg vijandig tegenover de instelling en dat zou hun verklaringen na haar dood kunnen hebben gekleurd.

Ook staat volgens de advocaat van de GGZ-instelling helemaal niet vast dat de hartproblemen waaraan Janneke overleed het gevolg zijn van het omstreden medicijn. Andere mogelijke oorzaken van dat hartfalen zijn helemaal niet onderzocht.





Justitie eiste een boete van 25.000 euro. Volgens de officier van justitie is het een symbolisch bedrag omdat het om een instelling zonder winstoogmerk gaat. Een geldstraf gaat dan ten koste van de zorg.

Advocaat Arlette Schijns eiste namens de nabestaanden een schadevergoeding van ongeveer 50.000 euro. Ze verwees daarbij naar de kosten voor de uitvaart, de rechtszaak en de posttraumatische stressstoornis (PTTS) waarmee zus Jolet kampt na het overlijden van Janneke. Jolet kan door haar ziekte minder werken en is nu aangewezen op een uitkering.