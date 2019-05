'Heel Brabant uit zunne panty', Snollebollekes wil 'eurovisiehut afbreken' in 2020

De artiest die Nederland in 2020 in eigen land gaat vertegenwoordigen op het Songfestival, heeft grote schoenen om te vullen. Want doe het Duncan maar eens na, de Europese harten veroveren met een loepzuivere, integere ballad. Een ballad zal Snollebollekes niet zo snel zingen, maar de feestzanger wil best 'de eurovisiehut afbreken', zo laat hij weten in een typische 'Snolliefelicitatie' aan Duncan op Facebook.

Ruim zesduizend mensen zien dat plan wel zitten, als we afgaan op het aantal duimpjes en lachende gezichtjes onder de post. En ook de reacties zijn positief. "Zeker doen!! Left, right, everybody jumping nondeju!! Wereldhit!", zegt Pieter. Marc vindt het ook een strak plan. "Is in ieder geval niet zo vals als Madonna en kost ook geen 1 miljoen euro."

'Brabant uit zunne panty'

Bianca is ervan overtuigd dat 'heel Europa uit zunne panty zou gaan'.

En daarmee lijkt de Nederlandse inzending voor 2020 wel bekend. Op welke feestlocatie Rob Kemps dan volgend jaar precies voor een lokale aardbeving zou moeten gaan zorgen is nog wel even de vraag, de strijd om het Songfestival is in alle hevigheid losgebarsten.

LEES OOK: Brabant wil Eurovisie Songfestival organiseren na winst Duncan