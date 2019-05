Brabant wil Eurovisie Songfestival organiseren na winst Duncan

Als het aan Brabant ligt, wordt het Eurovisie Songfestival volgend jaar in onze provincie gehouden. De Brabantse fracties van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en PvdA gaan statenvragen stellen om te onderzoeken of het Eurovisie Songfestival volgend jaar in Brabant georganiseerd kan worden.

Diverse steden streven ernaar het muziekevenement te huisvesten. Zo is er belangstelling uit onder meer Amsterdam, Maastricht, Den Haag en Rotterdam. En ook Brabant waagt zich dus nu in de race.

'Hartstikke trots'

"Wij zijn hartstikke trots dat Duncan die in Tilburg op school heeft gezeten het festival heeft gewonnen. Daarom zou het ook leuk als het festival hier zal plaatsvinden", laat VVD'er Suzanne Otters, lid van Provinciale Staten, weten aan Omroep Brabant. "Dat kan goed zijn voor het Brabantse bedrijfsleven."

Waar het festival dan zal moeten worden gehouden, weet Otters nog niet. "Dat is invulling voor later. Eerst gaan wij de lobby starten."

Maastricht & Rotterdam

"Het spreekt voor zich dat Maastricht als meest Europese stad van Nederland zich kandidaat stelt voor dit festival", reageerde burgemeester Annemarie Penn-te Strake. "Het MECC heeft in het verleden bewezen een uitstekende organisator te zijn van grote internationale evenementen." Bovendien is Maastricht met België en Duitsland om de hoek volgens haar "dé stad om namens Nederland in 2020 artiesten en fans van over heel de wereld met trots te ontvangen".

Ook Rotterdam ziet de organisatie van het evenement wel zitten. Volgens een woordvoerster van cultuurwethouder Said Kasmi is de Maasstad een "goede kandidaat om een groot internationaal evenement te organiseren". Ahoy heeft zich al aangeboden als mogelijke locatie, zei de directeur eerder tegen RTV Rijnmond.

Den Haag?

In Den Haag opperde Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de grootste partij in de hofstad, afgelopen week al dat Den Haag zich moet aanmelden voor het festival. Ook lieten de IJsselhallen in Zwolle en GelreDome in Arnhem in diverse media weten er oren naar te hebben om het songfestival onderdak te bieden.

Overigens is de AVROTROS nu eerst aan zet als verantwoordelijke omroep. Steden moeten zich officieel kandidaat stellen en onder meer een bidboek indienen. Daarna beslissen de European Broadcasting Union (EBU) en AVROTROS wat de beste opties zijn.

'Visitekaartje'

NPO, AVROTROS en NOS slaan de handen ineen voor de organisatie van het Eurovisiesongfestival 2020, zo maken ze zondag bekend. Het Eurovisiesongfestival 2020 moet "een visitekaartje worden van Nederlandse creativiteit en media-innovatie", stellen de drie partijen. NPO, AVROTROS en NOS pakken de organisatie "namens de gehele publieke omroep, ieder vanuit zijn eigen rol" gezamenlijk op.

De komende weken wordt achter de schermen "hard gewerkt" om de plannen vorm te geven en een projectorganisatie neer te zetten. Songfestivalbaas Jon Ola Sand liet zaterdagavond vlak na de winst van Duncan al weten 'binnenkort' naar Nederland te komen om de volgende editie van het festival voor te bereiden.

