Man had kinderporno in zijn bezit, rechtbank gelooft zijn smoesjes niet en geeft hem twee jaar cel

De politie ontdekte in mei 2017 kinderporno op een laptop, smartphone en een harde schijf van de man. De veroordeelde beweerde eerder dat hij deze foto's en video's had om zo de identiteit van de makers van kinderporno te achterhalen. Hij zou die gegevens dan aan de politie doorgeven.

Ongeloofwaardig

De rechtbank vindt deze verklaring volkomen misplaatst, maar vooral zeer ongeloofwaardig. Er is geen enkel bewijs dat dit scenario ondersteunt. Volgens de rechtbank heeft de verdachte tussen oktober 2014 en mei 2017 kinderporno verspreid, aangeboden, verworven en in bezit gehad.

"Door kinderporno in zijn bezit te hebben en te verspreiden droeg de verdachte bij aan het in stand houden van deze zeer grove schending van rechten en belangen van de kinderen in kwestie",staat in het vonnis. "Bovendien wordt door de verspreiding via internet de schade voor de slachtoffers vergroot. De beelden zijn immers niet eenvoudig te verwijderen en blijven in veel gevallen lange tijd in circulatie."

Blijft ontkennen

Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank mee dat de verdachte tegen beter weten in blijft volhouden dat het hem toch echt om de bestrijding van kinderporno en kindermisbruik te doen was. Alles bij elkaar vindt de rechtbank een celstraf van twee jaar op z'n plaats.