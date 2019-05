Kiki Bertens als favoriet van start op Roland Garros

Kiki Bertens gaat voor goud in Parijs. (foto: VI Images)

Afgelopen week nog bereikte de 27-jarige Bredase de halve finales in Rome, waar ze een jaar eerder al in de eerste ronde was gestrand. Dat leverde haar op de mondiale ranglijst alleen geen terreinwinst op. Bertens passeerde weliswaar Angelique Kerber, maar ze werd zelf ook ingehaald door Karolina Pliskova, die oprukte van de zevende naar de tweede plaats.



Bekijk de Instagram-post. De tekst gaat daaronder verder.

De 27-jarige Tsjechische schreef het toernooi in Rome op haar naam en heeft nu alleen Naomi Osaka nog boven zich staan op de wereldranglijst. De Japanse moest zich in Rome vanwege een handblessure afmelden voor haar partij tegen Bertens in de kwartfinales.

De pupil van coach Raemon Sluiter, onlangs winnares van het grote graveltoernooi in Madrid, verloor in de halve finales van Johanna Konta. Simona Halep staat ook nog voor Bertens op de mondiale ranking.



Bekijk hieronder de actuele wereldranglijst.

Bertens bereikte vorig jaar de derde ronde in Parijs. Ze verloor daarin van Kerber. In 2016 leverde de Bredase haar beste prestatie op een grandslamtoernooi. Ze haalde toen op Roland Garrosde halve finales.



LEES OOK: Nederlaag voor Kiki Bertens, geen finale in Rome en geen tweede plek op wereldranglijst