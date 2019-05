Doret schitterde niet alleen in haar lichtgevende communiejurk, maar sloot het feest ook muzikaal af

In haar handgemaakte lichtgevende communiejurk zong Doret zondag het nummer 'Trots op jou' van Wesly Bronkhorst.

Bekijk de video en lees verder:

Het was de finale van een feestelijke communiedag waarin Doret als een sprookjesprinses het stralende middelpunt was. Die dag begon met een ritje in een witte koets getrokken door twee paarden die speciaal voor die dag als 'eenhoorn' waren opgetuigd. In alle vroegte brachten ze Doret naar de Gerardus Majellakerk in Tilburg voor haar eerste communie.

