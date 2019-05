Boer in Boxtel krijgt complimenten van minister Grapperhaus: 'Beheerst gereageerd op actievoerders'

“Ze waren geëmotioneerd. Het is daar behoorlijk binnengekomen. Ik heb ze uitgelegd waarom we zo lang hebben nodig gehad voor de stal werd ontruimd. Als je het eerder gaat doen dan bestaat de kans dat het een grote rel gaat worden."

Maatregelen

Grapperhaus heeft samen met politie en het OM de aanpak van dierenextremisme tegen het licht gehouden. Ze hebben nu afgesproken dat er wordt gekeken naar de informatie-uitwisseling tussen de overheid en boerenorganisaties. Ook is er afgesproken hoe de burgemeester moet handelen tijdens zo’n bezetting.

"Dat is zo van belang omdat het activisme overgaat in extremisme. Daar moeten we ons nu op gaan richten. Ze hebben zelf gezegd dat ze het vaker gaan doen. In de dagen daarna heeft de politie al een paar keer moeten vaststellen dat actievoerders op verkenning zijn geweest en heeft ze hen uit de bosjes moeten trekken. Daar zullen we dus de komende tijd onze aandacht op moeten richten", aldus Grapperhaus.

Bekijk de video en lees verder:

Maandagmiddag drongen ruim honderd dierenactivisten rond twaalf uur binnen in de stal aan de Brede Heide in Boxtel. Tientallen andere activisten voerden buiten actie. Na tien uur werd de actie beëindigd door de politie. 76 dierenactivisten werden opgepakt. Inmiddels zijn ze weer vrijgelaten.

De vrees bestond dat de demonstranten die de stal zijn binnengedrongen niet zullen worden vervolgd omdat zij veelal uit het buitenland komen. Maar dat is niet het geval, aldus de minister. “We hebben de namen en kentekens. Zij staan nu allemaal in de database bij Europol. Als ze niet komen opdagen bij de zitting, dan hebben ze echt een probleem."

Bekijk de video: