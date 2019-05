Luid applaus in bioscoop na finale van Game of Thrones: 'Alles viel op zijn plek'

Wil keek in de bioscoop de laatste Game of Thrones

Een mooi einde, zo noemt Wil van Rijswijk het slotakkoord van Game of Thrones. De megafan uit Tilburg keek samen met andere fans in bioscoop Pathé naar de finale van de populaire serie. De sfeer in de zaal was goed, maar er waren ook een hoop gespannen gezichten.

"Iedereen wilde weten hoe ze de serie tot het einde gingen brengen dat het hoort te hebben", vertelt Wil dinsdagochtend in ochtendprogramma Wakker! op Omroep Brabant radio.

'Mooi einde'

Ondanks dat een deel van de fans wereldwijd forse kritiek uitte op het laatste seizoen van de hitserie, volgde na de laatste aflevering in Tilburg een luid applaus. "Het was bijna een staande ovatie", blikt Wil terug. "Alles viel op zijn plek. Het was een mooi einde."

Na acht seizoenen - de eerste aflevering werd op 17 april 2011 uitgezonden - is het Game of Thrones-tijdperk gesloten. De Tilburgse fans verplaatsten zich na afloop van de seizoensfinale naar de kroeg. Daar werd de serie onder het genot van een paar biertjes uitgebreid nabesproken. Een nieuw seizoen zit er dus niet meer in, maar dat betekent niet dat Wil zijn geliefde serie los laat. "Ik kijk alle seizoenen nog een keer opnieuw."

