Game of Thrones-fan Willem kijkt allerlaatste aflevering ooit in de bios: 'Het wordt magisch!'

Samen met Willem bekeken miljoenen andere fans over de hele wereld de laatste aflevering van de verslavende serie. Na zeven jaar komt er een einde aan een tijdperk. En dat doet best een beetje pijn.

"Ik ga het wel missen ja", lacht Willem. Op de eettafel in zijn huis in Oisterwijk heeft hij al zijn fanartikelen uitgestald. "Deze fles whisky is een limited edition. Er zijn er maar acht van!", vertelt hij trots.

Het onverwachte

Willem is één van de velen die een bioscoopkaartje wist te bemachtigen voor de finale van Game of Thrones. Fans konden in Pathé-bioscopen door heel Nederland de aflevering bekijken. "Ik ben zo blij dat ik het op een groot scherm mag gaan zien. Het is nu al magisch!" Samen met vrienden maakt hij er een avondje uit van. "Ik heb stiekem Game of Thrones-bier meegenomen in m'n tas. We gaan met z'n allen proosten in de zaal."

Het mooiste aan de serie vindt hij de onverwachte elementen. "Hoofdrolspelers die heel onverwacht doodgaan. In andere series gebeurt dat gewoon niet." Hij kan er uren over praten met zijn vrienden die net zo gek op de serie zijn als hij zelf. "Dat gaan dan van: 'Oh ja, die is dood! En 'wat slecht wat die persoon heeft gedaan'!"

'Het wordt somber en duister'

Zijn vriend Wil van Rijswijk weet nog niet of hij een traantje moet laten bij de aftiteling van zijn lievelingsserie. "Het wordt somber, duister. De nacht is gekomen. Helaas. Het is zo", lacht hij. De Tilburger denkt wel te weten waar de serie het succes aan te danken heeft. "Het heeft alles. Het is eigenlijk een soap, fantasie, er zit humor in, actie. Voor iedereen wat wils!"

Het is een verdrietig moment voor de heren. Een moment van afscheid. Maar ondanks dat, blijven ze positief. "We kunnen straks alle seizoenen weer helemaal opnieuw gaan kijken!"