Grote controles op vakantieparken en hoofdkantoor van Oostappen Groep

Op vakantieparken van Oostappen Groep in Asten, Valkenswaard en Kaatsheuvel wordt dinsdag gecontroleerd op diverse overtredingen zoals openstaande boetes en schulden. Ook het hoofdkantoor van Oostappen in Asten is binnengevallen. De controles duren waarschijnlijk de hele dag.

In Asten wordt gecontroleerd op Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer. Van buiten het park is weinig te zien. Net buiten vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel zijn meerdere politieauto's te zien. In Valkenswaard gaat het om camping De Brugse Heide.

De instanties die samenwerken, proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het gaat om de FIOD, Belastingdienst, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en Inspectie SZW die samen optrekken. In totaal zijn 200 mensen ingezet. Het gaat niet om een steekproef, maar om gerichte controles.

Het recreatiepark in Asten haalde in het verleden vaker het nieuws, onder meer door een conflict met de gemeente. Op het vakantiepark wonen meer arbeidsmigranten dan de gemeente wil. Donderdag wil de rechter dat beide partijen een oplossing hebben anders doet de rechtbank in Den Bosch hier een uitspraak over.