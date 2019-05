Illegale arbeidsmigranten en vuurwapen op vakantieparken Oostappen Groep

Bij controles op vakantieparken van Oostappen Groep in Asten, Valkenswaard en Kaatsheuvel is dinsdag illegale huisvesting van arbeidsmigranten ontdekt. De FIOD, Belastingdienst, gemeenten, het OM en de politie controleerden op diverse overtredingen zoals openstaande boetes en schulden. Ook het hoofdkantoor van Oostappen in Asten is binnengevallen. Er zijn onder meer administratie, auto's en een vuurwapen ingenomen. Ook werd in de buurt van de vakantieparken voor 35.000 euro aan openstaande belastingschulden geïnd.

Er werd onder andere gecontroleerd op vakantiepark Prinsenmeer in Asten, vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel en camping De Brugse Heide in Valkenswaard. Op de parken werden meerdere overtredingen aangetroffen door de FIOD.

De instanties probeerden de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het ging om de FIOD, Belastingdienst, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en Inspectie SZW die samen optrokken. In totaal zijn tweehonderd mensen ingezet. Het ging niet om een steekproef, maar om gerichte controles.

Het recreatiepark in Asten haalde in het verleden vaker het nieuws, onder meer door een conflict met de gemeente. Op het vakantiepark wonen meer arbeidsmigranten dan de gemeente wil. Donderdag wil de rechter dat beide partijen een oplossing hebben anders doet de rechtbank in Den Bosch hier een uitspraak over.