Iconische Sint-Jan krijgt vijf miljoen euro van minister

Er komt vijf miljoen euro vanuit Den Haag richting de Sint-Jan in Den Bosch. Minister Ingrid van Engelshoven stelt 35 miljoen beschikbaar voor twaalf iconische monumenten. Een zevende deel van dat geld is dus voor de kathedraal.

“In Nederland hebben we erfgoed waar we trots op mogen zijn. De meeste monumenten staan er goed bij. Toch zien we dat grote monumenten extra aandacht nodig hebben om ze te kunnen blijven gebruiken, om ze te verduurzamen en om zo voor een breed publiek toegankelijk te maken. Ze zijn de parels van ons erfgoed en met een extra investering kunnen we de gebouwen geschikt maken voor de toekomst", aldus Van Engelshoven.

Alleen Sint-Jan deelt mee

De Sint-Jan is het enige gebouw in Brabant dat meedeelt in de 35 miljoen. Het overige geld gaat onder meer naar Boijmans van Beuningen in Rotterdam, de Portugese Synagoge in Amsterdam en de dierentuinen Artis en Diergaarde Blijdorp.