Tilburgse daklozen fietsen Franse berg op om uit het dal te komen

Of ze geoefende fietsers zijn? De zestien Tilburgse daklozen van opvang Traverse die in de Vogezen de 1250 meter hoge Ballon d'Alsace gaan beklimmen op een racefiets. "Sommige wel en sommige minder, maar uiteindelijk gaan ze er allemaal komen, dat weet ik heel zeker", zegt begeleider Wiebe de Jong, die zelf een fanatiek fietser is.

Onder luid applaus vertrokken de zestien dak-en thuislozen met begeleiders dinsdagmorgen naar de Vogezen in Frankrijk. Een project dat de mensen moet helpen om letterlijk uit het dal te komen, zegt bedenker Wiebe de Jong. Want om uit het dal te komen, hebben ze bepaalde succes ervaringen nodig. Volgens Wiebe kan iedereen in zijn leven de pech hebben om dakloos te worden: "Als Omroep Brabant morgen failliet gaat en jij verliest je baan en inkomen en alles, dan kan het jou ook overkomen".

Dakloos

Joris is een van de daklozen die mee fietst. Hij kwam op straat te staan, nadat hij niet meer in een vakantiewoning kon blijven wonen: "Onvoorstelbaar die woningnood in een rijk land als Nederland", zegt hij, "Voor een huurhuisje sta je minimaal zeven jaar op de wachtlijst en particulier huren is onbetaalbaar".

Joris heeft als hobby al fietsen en hij heeft er enorm veel zin om de berg in de Vogezen te gaan beklimmen. Hij denkt dat het de onderlinge band van de daklozen en hun begeleiders enorm zal versterken. Of het hem gaat lukken de berg te bedwingen? "Nou dat mag ik wel aannemen, het zou mij zwaar tegenvallen als het mij niet zou lukken".

De daklozen hebben al wat getraind in de Zuid-Limburgse heuvels. Woensdag wacht het echte werk. Dan gaan ze de Ballon d'Alsace op. Aan motivatie ontbreekt het hun alvast niet.