Van pakketbezorger tot planner, allemaal hebben ze spijt van de rellen in Breda

Na de rellen in oktober in Breda zijn een dertigtal supporters aangehouden (Archieffoto: Perry Roovers)

"Ik heb gigantisch veel spijt, het gaat zeker niet nog eens gebeuren." De zes Willem II-supporters schamen zich bij het zien van de beelden, en hebben agenten of hun ouders excuses aangeboden. Ze balen, hebben hun vriendin beloofd dat het nou echt eens moet stoppen. Het zestal werd dinsdag veroordeeld tot werkstraffen voor hun rol in de rellen na de wedstrijd NAC - Willem II, vorig jaar oktober.

Tijdens de voetbalwedstrijd werd er onder meer met brandblussers gegooid, met een brandblusser gespoten en met een brandende fakkel gegooid. Niemand raakte gewond.



De rechter legde werkstraffen op van 150 tot 200 uur, afhankelijk van wat ze precies gedaan hebben en de grootte van hun strafblad. Voor twee van hen pakte de veroordeling dubbel zwaar uit. Ze hadden in eerdere zaken een voorwaardelijke straf gekregen en omdat ze nu weer in de fout zijn gegaan, wordt die straf nu werkelijkheid. De één krijgt veertig uur meer werkstraf, de ander moet bijna drie maanden de cel in.

En dat kan hem zijn baan als pakketbezorger kosten. Maar de politierechter heeft geen oor voor dergelijke argumenten. "U bent verantwoordelijk voor uw eigen daden. Dat uw gedrag die dag gevolgen had voor uw leven, had u toen moeten bedenken."

'Ik baal er ontzettend van'

"Mijn vader nam me op mijn vijfde voor het eerst mee naar het stadion. Ik kom er al 23 jaar." De planner voelt nu aan den lijve dat het stadionverbod dat de KNVB hem oplegde, flink ingrijpt in zijn sociale leven. "Willem II is echt mijn ding met vrienden. Dat ik dat nu niet meer heb, daar baal ik ontzettend van." Het verbod en de boete van ruim 500 euro die de voetbalbond oplegde, voelen eigenlijk al als straf genoeg.

Maar als je zo'n fan bent, het zo'n belangrijk onderdeel van je leven is, hoe beland je dan in zo'n situatie? Die vraag stelt de rechter aan elke verdachte. "Ik kan het woord Willem II-supporter in dit geval niet over de lippen krijgen, ik gebruik het woord Willem II-mensen daarom maar. Waarom deed u dat?" De één weet het gewoon echt niet meer, de ander spreekt van een adrenaline-rush, weer een ander gebruikt het woord frustratie.

Allemaal hebben ze spijt. De rechter vraagt zich alleen af hoe oprecht die spijtbetuiging is. Zo was er het geval van een supporter die eerder al twee stadionverboden kreeg. De laatste liep af op 4 oktober en op 21 oktober ging hij dus in Breda alweer in de fout. "Als echte fan hebt u dan de laatste tijd maar weinig van uw club kunnen zien", is de conclusie.

Of die supporter die zag hoe een brandende fakkel vanuit het NAC-kamp rakelings langs zijn vriendin vloog en op de grond viel. "Puur uit reactie daarop heb ik dat ding weer teruggegooid. Dat ik daarmee dus net zo goed iemand had kunnen verwonden, zoals mijn vriendin gewond had kunnen zijn, daar dacht ik niet aan. Wat ik deed, was heel stom", bekent de bouwvakker. "Nou, daar zijn we het dan snel over eens", is het antwoord van de rechter.

'Wanstaltig gedrag van totaal ontspoorde mensen'

Er zijn veel beelden van de rellen. Van supporters zelf en van de politie. De officier van justitie spreekt van 'wanstaltig gedrag'. "Blijkbaar zijn er bij voetbal veel verwarde personen betrokken die totaal ontsporen." En ook de rechter geeft de supporters mee dat hij met stijgende verbazing zag hoe mensen zich lieten gaan. "Keer op keer schoppen tegen een ijzeren scheidingswand die echt niet meegeeft, wat levert dat nou meer op dan een stel zere voeten en een hoop lawaai?"

Na de rellen buiten het Rath Verlegh Stadion in Breda oktober vorig jaar zijn een dertigtal supporters van zowel NAC als Willem II aangehouden. Eerder zijn NAC-aanhangers al veroordeeld. De straffen liepen op tot vier maanden cel. Later volgt er voor de resterende aangehouden NAC-aanhangers nog een derde zitting.