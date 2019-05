Carnaval Festival in Efteling gaat weer open: nieuwe poppen, scènes en muziek

Carnaval Festival in de Efteling heeft een grote renovatie achter de rug, eerder dan gepland wordt de attractie donderdag 23 mei al geopend. En het goede nieuws is, jij kunt daarbij zijn!

De attractie ging in maart dicht voor onderhoud. Volgens het park moesten enkele omstreden Afrikaanse en Aziatische stereotypen in de attractie aangepast worden. Poppen hebben bijvoorbeeld traditionele Afrikaanse klederdracht gekregen in plaats van neusringen en kroeshaar. Verder heeft de techniek een update gekregen en is er energiezuinige verlichting gekomen. Volgens de website Eftelingsestraat.nl heeft Carnaval Festival ook nieuwe muziek gekregen.



Oproep



Na een kleine drie maanden wordt de attractie weer geopend. Ben jij de allergrootste Carnaval Festival-fan van Brabant en kun jij niet wachten om in de nieuwe attractie te gaan? Dan zijn wij op zoek naar jou! Jij kunt donderdag 23 mei samen met Omroep Brabant naar de heropening van de attractie. Wat moet je daarvoor doen? Reageer via onze Facebookpagina, vertel waarom jij dit graag wilt en wie weet ben jij de gelukkige!











Let op: deze actie is voor alle leeftijden. Minderjarigen mogen een begeleider meenemen. Als je meedoet met de actie geef je toestemming om gefilmd te worden door Omroep Brabant.