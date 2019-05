Lammetje vast in hekwerk, brandweer schiet te hulp

Het lammetje is losgemaakt door de brandweer (Foto: Sander van Gils).

Een lammetje zat dinsdagmiddag vast aan een hek in een weiland aan het Essche Heike in Boxtel. Voorbijgangers zagen het lammetje en waarschuwden de brandweer.

Via verschillende kanten konden de hulpdiensten bij het beestje komen. De brandweerman klom over het hek en de andere brandweerman kon via de sloot bij het lammetje komen.

Sprong weg

Toen de brandweer eenmaal bij het lammetje was, konden ze het beestje makkelijk losmaken. Het lammetje sprong daarna snel verder door de wei. Alsof er niets gebeurd was.