Carnavalsduo Heddewellus maakt eigen versie van 'Virgil van Dijk-song'

Voetballer Virgil van Dijk wordt door fans van Liverpool al maanden toegezongen met een eigen lied. Binnenkort kan de Bredanaar ook in Nederland een koor verwachten. Carnavalsduo Heddewellus (Maikel van Hout en Sander Steenbergen) heeft in aanloop naar de halve finale van de Nations League een eigen versie gemaakt van de ‘Virgil van Dijk-song’.

“Hij is de laatste man. Onze nummer vier. Verdedigt fenomenaal en speelt met plezier. Hij paast de bal, is rustig tegelijk. Dat is Virgil van Dijk, ja Virgil van Dijk”, klinkt het refrein van de Nederlandse Party Remix, zoals Heddewellus het nummer zelf noemt. Het is een vrije vertaling van de Engelse versie die zanger Jamie Webster schreef op de melodie van het nummer 'Dirty Old Town' van de Ierse band The Pogues.



Bloed, zweet en tranen

“Wij houden allebei heel erg van voetbal”, vertelt zanger Maikel van Hout. “Virgil van Dijk is in Engeland mateloos populair, maar hij is ook aanvoerder van het Nederlands elftal. Dus hoe leuk is het als we in Nederland ook een lied voor hem kunnen zingen?”



Maikel, Sander en producer Lars van Berkel gingen aan de slag. “Het is allemaal heel last minute geweest. Het idee ontstond nog geen drie weken geleden. Er zit wat bloed, zweet en tranen in.” De zangers maakten ook een videoclip bij het lied, die werd opgenomen in de achtertuin van Maikel.

Compleet lied

Waar het nummer van Jamie Webster enkel een refrein heeft, is de Nederlandse versie een compleet lied van ruim drie minuten. “Het was maar saai, alleen een refrein. Dus we wilden er extra tekst bij. Dan konden we er ook een eigen draai aan geven”, legt Maikel uit.



Of het nummer net zo populair wordt als de Engelse versie, is nog even afwachten. Maar de jongens van Heddewellus hebben goede hoop. Maikel: “Het zou heel leuk zijn als het nummer een keer wordt gedraaid en gezongen als het Nederlands elftal speelt.” Virgil van Dijk zelf heeft nog niet op het nieuwe nummer gereageerd.

Benieuwd hoe de Nederlandse versie klinkt? Bekijk het nummer hieronder.