De Altena naar Altena-sloep ‘de Willem van Oranje’ klaar voor de tewaterlating

AALBURG -

In een schuur ergens in het Land van Heusden en Altena krijgt de boot, waarmee leerlingen van het Willem van Oranje College uit Aalburg van Altena in Duitsland naar het Brabantse Altena gaan roeien, nog een laatste likje verf. De tewaterlating van de boot is donderdag in Woudrichem. Op de Skiff wordt dan de vlag gepland van de gemeente Altena. De doop van het zelfgebouwde vaartuig vindt echter een week later plaats in het Duitse Dillenburg, de boot wordt daar Willem van Oranje gedoopt.