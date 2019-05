Auto over de kop na botsing met ree op A58 bij Tilburg, bestuurder gewond en dier dood

De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. (Foto: Jack Brekelmans)

Een automobilist uit Goirle is dinsdagnacht gewond geraakt bij een botsing met een overstekende ree op de A58 bij Tilburg. Door de klap sloeg de auto over de kop. De ree overleefde het ongeluk niet.

De 24-jarige bestuurder reed rond twee uur tussen Gilze en Tilburg toen het dier plotseling voor zijn auto kwam. Hij kon de ree niet meer ontwijken en belandde na de aanrijding via de vangrail ondersteboven op de vluchtstrook.

Ziekenhuis

Het slachtoffer kon zelf uit het voertuig komen, maar is met rugklachten naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd. Uit een blaastest bleek dat de bestuurder niet onder invloed was van alcohol. De ree was op slag dood.