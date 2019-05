Man rijdt ree aan en slaat over de kop op A58

De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht (foto: Jack Brekelmans).

Een automobilist is dinsdagnacht gewond geraakt bij een ongeluk op de A58 bij Tilburg. De man zou tegen een ree zijn aangereden die plotseling overstak. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.

De auto van de man sloeg over de kop na de botsing. Het is niet bekend hoe de automobilist eraan toe is.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over twee op de snelweg tussen Gilze en Tilburg. De zwaarbeschadigde auto is door een bergingsbedrijf weer op de wielen gezet en afgevoerd.