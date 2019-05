Ongelukken zorgen voor files op A58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom

Meerdere ongelukken op de A58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom zorgden er woensdag tijdens de ochtendspits voor dat het verkeer niet kon doorrijden. Rond halfacht botsten een motor en een bestelwagen met elkaar en was de linkerrijstrook tijdelijk dicht. Nadat de brokstukken waren opgeruimd, gebeurde er rond halfnegen opnieuw een aanrijding.

Het eerste ongeluk gebeurde bij Heerle. Om acht uur was de vertraging ruim drie kwartier. Een ambulance kwam ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Over de toestand van de slachtoffers is niets bekend.

File

Nadat de weg om halfnegen weer vrij was ontstond er opnieuw een aanrijding. De file bleef beperkt tot zo'n vier kilometer tussen Roosendaal-Oost en Wouwse-Plantage.