Drie jaar na azc-rellen in Heesch staan vier relschoppers vandaag voor de rechter

Drie jaar na de azc-rellen in Heesch, staan woensdag vier verdachten uit Heesch en Oss voor de rechter. Ze werden aangehouden na een demonstratie die ontaardde in een veldslag. Het dorp verzette zich destijds tegen de plannen voor de komst van 500 asielzoekers.

Marko Konings is raadslid voor Politieke Partij Blanco. Hij maakte de rellen van dichtbij mee. Woensdagmorgen blikte hij in het radioprogramma Wakker! terug op die bewuste dag, 18 januari 2016. “We zouden gaan vergaderen en we keken uit op het plein waar de demonstratie aan de gang was. Het was een vreedzame demonstratie die bijna afgelopen was, maar op dat moment escaleerde de boel. Een aantal relschoppers bleef achter op het terrein.”

Eieren gooien

In eerste instantie hadden de raadsleden vooral last van het lawaai dat de relschoppers maakte, waardoor vergaderen niet meer lukte. Maar al snel liep het verder uit de hand, vertelt Konings. “Op een bepaald moment begonnen ze ook met eieren te gooien op de ramen, waar wij achter zaten. Het werd best bedreigend.”

De sfeer werd nog grimmiger. Er werd behalve met eieren ook gegooid met vuurwerk en flesjes. Toen de actievoerders probeerden het gemeentehuis binnen te komen, vond Konings het beangstigend worden. “Je loopt door de gangen en je ziet de mensen op de ramen bonzen. Je ziet dat ze proberen binnen te komen. Dat was toch wel een bijzondere ervaring.”

Verdachten

Die avond werden drie mensen opgepakt. Zij zijn al voor de rechter gekomen. De rechtszaak tegen de vier die woensdag voorkomen is ruim drie jaar na de rellen. Voor een deel komt dat omdat deze verdachten pas later zijn opgespoord via camerabeelden. Maar, zegt het Openbaar Ministerie, deels komt dat ook omdat ze abusievelijk onopgemerkt zijn gebleven bij de meervoudige kamer, die beslist over zware of ingewikkelde zaken.

Duizend mensen deden mee aan de demonstratie. De organisatie deed nadrukkelijk afstand van het gedrag van de relschoppers. De reden van de demonstratie was het plan om 500 asielzoekers op te vangen in Heesch. Dat plan is uiteindelijk niet doorgegaan.

