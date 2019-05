Man slaat 17-jarig meisje in gezicht tijdens burenruzie in Tuinzigt in Breda

Een burenruzie is dinsdagavond uit de hand gelopen in de Bredase wijk Tuinzigt. Een 48-jarige man sloeg een meisje (17) in haar gezicht. Hij is opgepakt.

De man die twee huizen van het slachtoffer af woont zou al langere tijd voor geluidsoverlast zorgen. Toen hij dinsdagavond rond halfelf buiten stond, begon hij tegen zijn buurvrouw te schreeuwen. Ook duwde hij haar naar achteren. Het meisje sprong tussen beiden om de boel te sussen, maar werd geslagen en aan haar haren getrokken.

Gebonk

De man vertelde tegen de agenten dat hij zo boos op zijn buurvrouw was geworden, omdat zij drie eieren tegen zijn raam had gegooid. Ze was kwaad, omdat haar zoontje in de voorgaande nacht wakker was geworden. De verdachte had toen voortdurend op de muren gebonkt.

De agenten hebben de verdachte, die onder invloed was van alcohol, aangehouden. Volgens hem hadden de buren hem juist aangevallen.