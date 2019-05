Vier relschoppers voor rechter na protest komst azc Heesch, taakstraf en schadevergoeding geëist

Tegen vier mannen die betrokken waren bij de gewelddadige demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Heesch, zijn woensdag taakstraffen van 160 uur geëist. Ook eist de officier van justitie dat de relschoppers schadevergoedingen van honderden euro's aan de politie betalen. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging bij de protesten.

De vier mannen (22, 32, 32 en 47 jaar uit Heesch en Oss) stonden drie jaar na de gewelddadige demonstratie voor de rechtbank in Den Bosch. Het dorp verzette zich in januari 2016 tegen de komst van vijfhonderd asielzoekers, toen het protest bij het gemeentehuis liep volledig uit de hand liep.

ME'ers werden bekogeld met vuurwerk, eieren en houtblokken. Ook werd een ruit van het gemeentehuis ingegooid en probeerden de demonstranten het gemeentehuis binnen te komen. De ME voerde charges uit. Ook gaf burgemeester Moorman een noodbevel af.

LEES OOK: 'Demonstratie tegen azc Heesch loopt uit de hand: ME veegt plein schoon na vuurwerk bekogeling'

Vuurwerk naar de ME gegooid

Op basis van beelden van onder anderen RTL Nieuws en de NOS kwam de politie de relschoppers uit Heesch op het spoor. Op de beelden is te zien dat er vuurwerk naar de ME werd gegooid.



Verdachten ontkennen

De vier verdachten ontkenden voor de rechtbank dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan relschoppen en geweld. Ze vonden de zaak maar 'overdreven' en drie van hen zeiden dat ze niet bij de protesten bij het gemeentehuis aanwezig waren.

Een van de verdachten zou een zaklamp van de politie hebben gestolen. Hij ontkende: “Ik heb de zaklamp opgeraapt”. De politie vraagt een schadevergoeding van 185 euro voor de verloren zaklamp.

LEES OOK: 'Drie jaar na azc-rellen in Heesch staan vier relschoppers vandaag voor de rechter'