Lange files op de A16 en A58 door ongelukken, vertraging neemt fors toe

Op de A58 is de linkerrijstrook afgesloten tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Daar staat nu vijf kilometer file. Ook de andere kant op ontstaan kijkersfiles.

A16 bij Breda deels afgesloten

Ook op de A16 is het aansluiten. Twee rijstroken zijn afgesloten bij knooppunt Galder. Een Tesla, bestelbus en vrachtwagen zijn tegen elkaar gebotst. Verkeer van Antwerpen naar Breda wordt omgeleid via de vluchtstrook. Je doet er daardoor bijna een uur langer over.



Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. De Tesla is zwaar beschadigd. Volgens een ooggetuige is de bestuurder van de Tesla naar het ziekenhuis gebracht.