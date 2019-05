Verkeerschaos rond Breda voorbij: ongelukken op A16, A58 en N263

De N263 is nog in beide richtingen afgesloten tussen Zundert en Rijsbergen. Verkeer wordt via de af- en oprit omgeleid, dus de vertraging valt mee.



Files A58 opgelost

Op de A58 was de linkerrijstrook afgesloten tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Daar was een ongeluk met vier auto's gebeurd. De vertraging was op het hoogtepunt ruim een uur. Ook de andere kant op, ontstonden kijkersfiles. De weg is om kwart voor zes vrijgegeven, de files zijn vrijwel geheel opgelost.



A16 bij Breda weer vrij

Ook op de A16 was het aansluiten. Twee rijstroken waren afgesloten bij knooppunt Galder. Een Tesla, bestelbus en vrachtwagen zijn tegen elkaar gebotst. Verkeer van Antwerpen naar Breda werd omgeleid via de vluchtstrook. De weg is inmiddels weer vrij, de files zijn opgelost.



Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. De Tesla is zwaar beschadigd. Volgens een ooggetuige is de bestuurder van de Tesla naar het ziekenhuis gebracht.