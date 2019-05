LIVE: Gaat RKC Waalwijk de finale van de play-offs halen?

ROTTERDAM -

RKC Waalwijk speelt woensdagavond (18.30 uur) in Rotterdam tegen Excelsior om een plaats in de finale van de play-offs om promotie naar de eredivisie. De eerste halve finale tegen de Rotterdammers won de ploeg in eigen huis met 2-1. Via dit liveblog is te volgen of de eredivisie blijft lonken voor RKC, verslaggever Ronald Sträter is op sportpark Woudstein.