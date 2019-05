FC Den Bosch loopt op dramatische wijze finaleticket play-offs om promotie mis

FC Den Bosch is op dramatische wijze de finale van de play-offs om promotie naar de eredivisie misgelopen. De ploeg van trainer Erik van der Ven verloor in eigen huis door een laat doelpunt. Door deze nederlaag zit het seizoen van FC Den Bosch erop en voetbalt de Bossche ploeg ook komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.

In een volgepakte De Vliert begon FC Den Bosch gretig aan de wedstrijd. Al na twee minuten kreeg publiekslieveling Jort van der Sande de allereerste mogelijkheid, maar zijn schotje ging voorlangs. Verder gebeurde er in het eerste halfuur weinig. Waar Go Ahead Eagles in de heenwedstrijd verreweg het beste van het spel had, ging het in Den Bosch aardig op. Beide ploegen wisten geen echte mogelijkheden te creëren.

Spanning in Den Bosch

De eerste kans van de bezoekers kwam na iets meer dan een halfuur. Na een mooie combinatie kwam de bal terecht bij Van der Venne, die de bal tegen de paal schoot.

Waar Go Ahead direct na rust aandrong, was het FC Den Bosch dat na 58 minuten de grootste kans van de wedstrijd kreeg. Danny Verbeek speelde een aantal man uit, waarna linksback Amine Khammas de bal voorgaf die uiteindelijk bij spits Van der Sande terecht kwam. De Bosschenaar leek de bal binnen te koppen, maar Go Ahead-doelman Verhulst redde knap op de inzet van Van der Sande.

De spanning steeg met de minuut in Den Bosch. Go Ahead bracht met Thomas Verheijdt een bonkige, sterke spits in het veld. De Deventenaren hadden aan één goal genoeg en dus was het opletten geblazen voor FC Den Bosch.

Blummel mist megakans

Go Ahead ging hoger druk zetten, maar dat zorgde er aan de andere kant voor dat Den Bosch veel ruimte kreeg. Na 72 minuten kreeg Den Bosch ook opnieuw een grote kans. Eerst claimde Luuk Brouwers een penalty, waarna Sven Blummel nog een levensgrote kans kreeg op de openingstreffer, maar zijn lobje ging net voorlangs.

Maar waar iedereen in De Vliert bang voor was, gebeurde. Na 88 minuten kopte Go Ahead-verdediger Jeroen Veldmate de 0-1 tegen de touwen waardoor Den Bosch virtueel uitgeschakeld was.

Die klap kwam FC Den Bosch ook niet meer te boven in de resterende minuten en daardoor speelt FC Den Bosch ook komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.