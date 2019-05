RKC staat in finale play-offs en houdt eredivisiedroom levend

De RKC-spelers en -supporters waren uitzinnig van vreugde na het laatste fluitsignaal. De Excelsior-fans waren een stuk minder blij, want hun club degradeert naar de Keuken Kampioen Divisie.

LEES OOK:FC Den Bosch loopt op dramatische wijze finaleticket play-offs om promotie mis

Zo verliep de wedstrijd

In Rotterdam kreeg RKC al vroeg in de wedstrijd een waarschuwing van Excelsior. In de 2e minuut kopte Thomas Oude Kotte namelijk namens de thuisploeg een geslepen vrije trap over. Maar het bleek een losse flodder, want de Rotterdammers bakten er verder weinig van. Excelsior drong wel wat aan in de beginfase, maar RKC bleef eenvoudig overeind op sportpark Woudestein.

0-1!

De ploeg kwam zelfs op een 0-1 voorsprong, bij de eerste de beste kans voor de Waalwijkers was het bingo. In de 37e minuut kopte Stijn Spierings raak uit een voorzet van Emil Hansson, die net daarvoor nog geel had gekregen.

Lees verder onder de foto.

De RKC-fans gaan uit hun dak na de 0-1 van Spierings.

Op slag van rust kreeg Excelsior nog een uitstekende mogelijkheid op een goal. Een schot van Luigi Bruins werd van richting veranderd, maar RKC-keeper Etienne Vaessen bracht redding.

Goal Excelsior

Met de 0-1 voorsprong in het achterhoofd dachten de RKC'ers misschien dat ze op rozen zaten. Maar Excelsior bracht de ploeg van coach Fred Grim snel weer met beide beentjes op de grond. Spits Elias Mar Omarsson maakte er in de 49e minuut 1-1 van, hij kon ongehinderd uithalen.

Rood voor Spierings

Na de Rotterdamse goal rook de thuisploeg bloed, Excelsior kreeg kans op kans. Die viel niet, maar RKC kreeg wel een andere domper te verwerken, doelpuntenmaker Stijn Speiring kreeg in de 70e minuut zijn tweede gele kaart wegens hands en kon vertrekken.

Eredivisie blijft lonken!

Om degradatie te voorkomen moest Excelsior natuurlijk alles op alles zetten om te scoren en opnieuw zaten de Rotterdammer een paar keer dicht bij een doelpunt. Met soms wat kunst en vliegwerk bleef RKC overeind. De meegereisde fans uit Waalwijk zongen tien minuten voor tijd al uit volle borst, zij hadden het vertrouwen. Aan RKC de zegekar, de eredivisie lonkt nog altijd want de ploeg staat in de finale van de play-offs.