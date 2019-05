Voetbalster Jackie Groenen 'durfde nooit te dromen' dat ze voor Manchester United zou spelen

Voetbalster Jackie Groenen gaat spelen voor Manchester United. "Het is echt een droomtransfer voor me", zegt Groenen. Als kind was de Brabantse middenvelder al fan van Manchester United.

De voetbalsters van Manchester United zijn afgelopen seizoen kampioen geworden in de Championship en promoveerden daardoor naar de Women's Super League, het hoogste niveau van Engeland.

Haar voormalige club FFC Frankfurt behoort in Duitsland tot de topploegen. "Ik zie ManU niet als een stap terug. Als je daar binnenstapt, straalt de club gewoon ambitie uit. Ik zie het als een mooie nieuw project en een nieuwe uitdaging", zegt ze tegen Omroep Brabant.

Shirt van United

Op haar Instagram-account heeft Groenen een foto geplaatst van zichzelf als klein kind met een shirtje van Manchester United aan. Voetballen voor de Mancunians was haar jeugddroom.

"Ik had nooit durven dromen als kind dat spelen in Manchester mogelijk zou zijn. Sterker nog, het was ook niet mogelijk tot voor kort." Wat de middenvelder betreft is het cirkeltje daarmee wel een beetje rond.

Focus op WK

Dinsdag maakte de speelster al bekend dat ze haar club FFC Frankfurt ging verlaten, maar toen kon ze nog niet zeggen waar ze naartoe ging. "Ik ben blij dat het nu rond is. Ik wil mij volledig kunnen focussen op het aankomende WK en dan niet bezig hoeven zijn met een mogelijke transfer."

De Oranje-selectie is woensdag een dagje vrij en dus kan Groenen genieten van het zonnetje op een terras in Tilburg. De ploeg van Sarina Wiegman is vorige week begonnen met trainen voor het WK in Frankrijk dat 7 juni begint. De Oranje Leeuwinnen zijn de regerend Europees Kampioen.

Felicitaties

Onder het transferbericht op de Instagram van de 47-voudig international stromen inmiddels honderden felicitaties binnen. Niet alleen van veel fans, maar ook van veel voetballers. "Mijn telefoon staat al de hele dag roodgloeiend, maar de reacties zijn allemaal heel leuk."

Daniëlle van de Donk, teamgenootje en ook spelend in Engeland, laat weten dat Groenen lekker bezig is. De Tilburgse middenvelder heeft ook gelukwensen van Daley Blind, zelf oud-speler van Manchester, Theo Janssen, schaatser Mark Tuitert en scheidsrechter Bas Nijhuis ontvangen.

In Engeland treft Groenen behoorlijk wat medespeelsters van Oranje. Naast Van den Donk, spelen ook Vivianne Miedema, Dominique Bloodworth, Inessa Kaagman en Danique Kerkdijk in de Women's Super League.

In juli wordt de Brabantse officieel gepresenteerd. Dan wordt ook duidelijk hoelang Groenen tekent bij de Mancunians.